Polizeieinsatz an der Donau: Suche nach Vermisstem endet erfolgreich

Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifen suchte die Polizei nach einer vermissten Person entlang der Donau. Dann aber tauchte die Person zuhause auf.

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend entlang der Donau zwischen Thalfingen und Ulm nach einem Vermissten gesucht. Die gesuchte Person fand sich jedoch an seiner Wohnadresse in Ulm ein. Die näheren Hintergründe müssen laut Polizei noch abgeklärt werden.

Demnach ging gegen 22.20 Uhr bei der Neu-Ulmer Polizei die Mitteilung ein, dass sich im Bereich der Donauuferstraße zwischen Thalfingen und Ulm vermutlich eine betrunkene Person befindet. Diese könnte sich eventuell in einer hilflosen Lage befinden.

Als die Streife eintraf, konnte nur ein Rucksack mit Inhalt festgestellt werden. Da aber nicht auszuschließen war, dass sich der Besitzer im angrenzenden Waldstück oder Donauuferbereich befindet, wurde mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber der Bereich circa zwei Stunden lang abgesucht.

Letztlich fand sich die gesuchte Person an seiner Wohnadresse in Ulm ein und die Suchmaßnahmen konnten eingestellt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch