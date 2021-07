Unfälle nach Starkregen am A8-Kreuz: Eine Verletzte und 60.000 Euro Schaden

Eine Verletzte und 60.000 Euro Schaden sind die Folge von Unfällen auf der A8 bei Ulm/Elchingen. Ein Auto krachte gleich mehrmals gegen die Leitplanken.

Nach Starkregen ist es auf der A8 nahe dem Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen zu zwei Unfällen gekommen. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von insgesamt 60.000 Euro. Eine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Bei einem ersten Unfall am Vormitag entstand rund 15.000 Euro Schaden. Ein 60-Jähriger war mit seinem Wagen auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs und geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto drehte sich mehrmals, krachte in die Leitplanken und wurde an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto aber musste abgeschleppt werden.



Am Nachmittag kam es zu einem weiteren Unfall: Ein 47-Jähriger war mit seinem Wagen ebenfalls auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Es regnete, die Fahrbahn war entsprechend nass.

Auto kracht mehrmals gegen die Planken an der A8

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplaning geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und schleuderte zunächst gegen die Mittelschutzplanken. Danach krachte der Wagen gegen die Schutzplanken rechts der Autobahn, wurde wieder zurück geworfen und landete letztlich wieder in der Schutzplanke zwischen den Fahrbahnen.

Die Beifahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der total demolierte Wagen musste geschleppt werden. Die Feuerwehr aus Unterelchingen war alarmiert worden und half an der Unfallstelle. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 45.000 Euro an. (AZ)