Unfall auf A8: Kleinlaster kracht in Stau-Ende - Fahrer schwer verletzt

Auf der A8 bei Ulm haben sich am Dienstagnachmittag zwei schwere Unfälle ereignet. In einem Fall wurde der Fahrer eines Sprinters eingeklemmt und schwer verletzt.

Auf der A8 hat es am Dienstag zweimal geknallt. Am späten Nachmittag war 52 Jahre alte Fahrer eines rumänischen Kleinlasters, eines sogenannten Sprinters, unterwegs in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlusstelle Oberelchingen übersah er das Ende eines Staus und kollidierte mit dem letzten Fahrzeug. Der Mann wurde in seinem Lkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit einem Hydraulikgerät befreit werden. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Auto brennt aus: Riesenstau auf der A8

Der Grund für den Stau war ein Zwischenfall in der Nähe der Raststätte Aichen. Dort war bereits am Dienstagmittag das Auto eines 63 Jahre alten Mannes ausgebrannt, nachdem es auf einen vorausfahrenden Sattelzug geprallt war. Der Pkw fuhr so unglücklich gegen die linke hintere Ecke des Sattelaufliegers, dass Treibstoff auslief und sich entzündete. Die Flammen griffen sofort auf den Wagen über. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig retten. Wegen der aufwändigen Lösch- und Bergungsarbeiten blieb die Autobahnn mehrere Stunden lang gesperrt. Es bildete sich ein 18 Kilometer langer Rückstau bis nach Oberelchingen - der dem rumänischen Kleinlasterfahrer zum Verhängnis wurde. (hip/krom/heck)

