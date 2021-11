Geisterfahrerin verursacht Unfall auf B30: 19- und 20-Jähriger werden verletzt

Die 71-Jährige wollte eigentlich nach Ulm fahren, stellte dann aber fest, dass es die falsche Richtung war. Sie wendete auf der B30 und es kam zum Unfall. Die Frau fährt weiter.

Eine 71 Jahre alte Geisterfahrerin hat am Montagabend bei Dellmensingen einen Unfall verursacht. Zwei junge Männer erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Frau nach dem Unfall weiter.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 71-Jährige gegen 19.15 Uhr an der Anschlussstelle Donaustetten auf die B30 in Richtung Biberach auf. Bei Dellmensingen stellte die Frau fest, dass sie die falsche Auffahrt gewählt hatte: Sie wollte eigentlich in Richtung Ulm fahren.

Die Frau wendete ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn und fuhr als Geisterfahrerin in Richtung Ulm. Dabei kam ihr jedoch ein VW entgegen. Dessen 20 Jahre alter Fahrer wich aus und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Citroen der Seniorin verhindert. Dadurch kam sein Fahrzeug aber ins Schleudern und prallte in die Leitplanke.

Unfall auf B30: Fahrer und Beifahrer kommen ins Krankenhaus

Der Mann sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro. Ein Abschleppdienst schleppte den VW ab. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn.

Die B30 war für einige Zeit gesperrt. Die Verursacherin war weiter gefahren, sie hatte den Unfall nicht bemerkt. Ein Zeuge stoppte später die Frau. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Sie erwartet nun eine Anzeige. (AZ)