Erinnerungen an Omi: Sarah Straubs Buch über das Schicksal Demenz

Plus Sarah Straub schreibt und singt gefühlvolle Lieder. Doch nun hat sie, die im Zweitberuf Psychologin ist, ein sehr persönliches Buch über Demenz geschrieben.

Von Dagmar Hub

Eigentlich wollte sie Musik studieren und eine ganz andere Laufbahn einschlagen, eine künstlerische. Von der Musik hätte die talentierte Singer-Songwriterin Sarah Straub auch leben können. Doch dann geschah 2007 etwas, was das Leben der damaligen Studentin auf den Kopf stellte: Ihre geliebte Großmutter, bei der sie und ihr Bruder den größten Teil ihrer Kindheit und Jugend verbracht hatten, wurde nach einem Sturz von einem Tag zum anderen schwer dement. Von dieser Zeit berichtet Straub in ihrem in dieser Woche erschienenen Buch "Wie meine Großmutter ihr Ich verlor. Wenn aus Vergesslichkeit Demenz wird". Das Buch richtet sich an Angehörige von Demenzkranken und gibt wichtige Hilfestellungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

