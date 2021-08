Erneutes Umsatzplus: Die neue Lust am Gärtnern lässt Gardena Ulm wachsen

Plus Der Ulmer Gartengerätehersteller verzeichnet ein zweistelliges Umsatzplus. Doch Probleme in der Lieferkette werden bald auch die Kunden zu spüren bekommen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben viele Menschen noch mehr Lust aufs Gärtnern bekommen als vorher. Davon profitiert der Ulmer Gartengerätehersteller Gardena. Und dieser Trend hält an, trotz einer bisher ziemlich verregneten Saison. Im ersten Halbjahr verzeichnete Gardena erneut ein kräftiges Umsatzwachstum. Allerdings gibt es Schwierigkeiten, die auch die Kundinnen und Kunden bald zu spüren bekommen werden.