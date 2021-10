Ulm

vor 51 Min.

Europäische Donau-Akademie stellt Projekt über Lastwagenfahrer vor

Plus Die Europäische Donau-Akademie wartet jetzt mit einem ungewöhnlichen Projekt über Lastwagenfahrer in den Donauländern auf. Worum es dabei geht.

Von Stefan Kümmritz

Die Europäische Donau-Akademie wartet jetzt mit einem interessanten, ungewöhnlichen Projekt über Lastwagenfahrer in den Donauländern auf. "Trucker on the Danube Route" heißt es und beschäftigt sich mit Fahrern und Fahrerinnen von Lastkraftwagen, die oft täglich mehrere Landesgrenzen in Europa überqueren und so etwas wie die wahren Experten Europas seien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen