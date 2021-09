Ulm

Fahren Autos künftig in einem Tunnel unter dem Blaubeurer Tor hindurch?

So könnte es in ein paar Jahren aussehen: Die Brücke über das Blaubeurer Tor wurde abgerissen und durch einen Tunnel ersetzt. Dieser führt östlich am Tor vorbei. Hinter der Ludwig-Erhard-Brücke und der Blaubeurer Straße kommen die Autos wieder nach oben.

Plus Die Stadt Ulm will die bestehende Brücke abreißen und den gefürchteten Blaubeurer Ring auflösen. Doch der Zeitplan für das Millionen-Vorhaben an der B10 ist eng.

Von Michael Ruddigkeit

Generationen von Autofahrerinnen und Autofahrern sind bereits mit einem mulmigen Gefühl in den Blaubeurer Ring in Ulm gefahren und haben gehofft, dass alles gut geht. Dennoch kracht es dort immer wieder, der gefürchtete Riesen-Kreisel ist ein Unfallschwerpunkt. In ein paar Jahren könnte sich das ändern. Denn die Stadt Ulm plant, den Blaubeurer Ring aufzulösen und durch zwei Kreuzungen zu ersetzen. Und nicht nur das. Ein Tunnel soll die marode Brücke darüber ersetzen. Was verspricht sich die Stadt davon?

