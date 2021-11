Ulm

vor 17 Min.

Familie im Dichterviertel getötet: Wie geht es dem verdächtigen Vater?

In einer Wohnung in der Böblingerstraße werden eine Frau und ein fünf Jahre altes Kind tot aufgefunden. Der Familienvater wird mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Plus Ein Vater soll im Ulmer Dichterviertel seine Frau und Tochter getötet und dann versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Das ist der Stand der Ermittlungen.

Von Michael Kroha

"Die Tochter war ein hübsches Mädchen mit rötlichen Haaren, wie eine Puppe", sagte eine Nachbarin damals - wenige Stunden nachdem es passiert war. Im Dichterviertel selbst sowie in und rund Ulm war das Entsetzen groß. In einer Wohnung in der Böblingerstraße wurden die Leichen einer 34-Jährigen und ihrer fünf Jahre alten Tochter gefunden. Über vier Monate ist der schreckliche Vorfall nun her. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Und wie geht es dem Familienvater, der im Verdacht steht, erst seine Ehefrau und Tochter getötet und sich anschließend selbst schwerst verletzt zu haben?

