Fast nackter Mann schlägt nachts in Ulm nach Polizisten

Nur mit einem T-Shirt bekleidet ist der Mann in der Ulmer Syrlinstraße unterwegs. Als die Polizei kommt, flüchtet er erst und verletzt später einen Beamten.

Völlig ausgerastet ist in der Nacht auf Samstag ein 31-Jähriger in der Ulmer Innenstadt. Wenige Minuten vor Mitternacht wurde der verwirrte Mann nach Polizeiangaben in einem Garten in der Syrlinstraße barfuß und nur mit T-Shirt bekleidet angetroffen.

Polizei Ulm nimmt verwirrten Angreifer in Gewahrsam

Die Anwohnerschaft verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Als Kräfte des Polizeireviers Ulm-Mitte ankamen, flüchtete der 31-Jährige. Die Polizistinnen und Polizisten holten den Mann ein. Er ging sofort auf sie los und schlug nach ihnen. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich heftig. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Der 31-Jährige kam im Anschluss mit dem Rettungswagen unter polizeilicher Begleitung in eine Klinik. (AZ)

Lesen Sie dazu auch