Faszination Mikrowelt: Ein Vortrag im Ulmer Stadthaus blickt durchs Mikroskop

Die Biologin Nicole Ottawa und der Mikrofotograf Oliver Meckes zeigen und erklären bei einem Vortrag im Ulmer Stadthaus Mikrowelten von Natur und Mensch.

Faszination Mikrowelt: Das Team von "Eye of science" - das sind die Biologin Nicole Ottawa und der Fotograf Oliver Meckes - hat Bilder geschaffen, die gerade in der "Metamorphosen"-Ausstellung im Ulmer Stadthaus zu sehen sind. Am Mittwoch, 27. Oktober, 19.30 Uhr, geben die beiden nun in einem Lichtbildervortrag Einblicke in ihre Arbeit im REM-Labor und zeigen Beispiele aus den Mikrowelten von Natur und Mensch.

"Eye of science" erklären ihre Werke im Ulmer Stadthaus

"Eye of science" ist auf die Darstellung des Allerkleinsten spezialisiert. Durch die Kombination höchst aufgelöster Aufnahmen aus dem Raster-Elektronenmikroskop mit den Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung haben Ottawa und Meckes eine Qualität und Ästhetik in der Wissenschaftsfotografie geschaffen. Seit Jahren erforschen sie mit dem Raster-Elektronenmikroskop die kleinsten Dinge unserer Umwelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Untersuchungsobjekt eine Fliege, ein Bakterium oder ein Stückchen Beton ist.

Vortrag im Ulmer Stadthaus zur Ausstellung "Metamorphosen"

In ihrem Vortrag wird es um Probleme von Membranen, Häuten und Zellwänden der Lebewesen bei der Untersuchung im Mikroskop gehen, um den Prozess der Herstellung eines Präparats bis zum Überzug aus Gold und warum das Mikroskop nur im Vakuum etwas "sieht". Auch der Prozess der ästhetischen und möglichst lebensechten Vollendung in der digitalen Nachbearbeitung ist Thema. Neben dem "Making of" wollen Ottawa und Meckes mit dem Publikum in die Welt des Mikrokosmos eintauchen und Pilze, Pflanzen, Insekten, auch das menschliche Innerste neu betrachten. Eine Anmeldungen ist möglich unter https://stadthaus.ulm.de/reservierungen oder telefonisch unter 0731/161-7700. (AZ)

