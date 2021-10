Feuerwehr findet Leichnam bei Löscharbeiten

Bei einem Brand im Ulmer Stadtteil Jungingen hat die Feuerwehr einen stark verkohlten Leichnam gefunden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr musste die Feuerwehr zu Löscharbeiten in das evangelische Gemeindehaus im Stadtteil Jungingen anrücken. Ein Anrufer hatte Flammen gemeldet, die aus einem Fenster schlagen würden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm bereits in Flammen. Im Obergeschoss des Gemeindehauses befindet sich eine an eine Einzelperson vermietete Wohnung.

Ulm: Feuerwehr findet stark verkohlten Leichnam

In der völlig ausgebrannten Wohnung entdeckte die Feuerwehr bei den Löscharbeiten einen stark verkohlten Leichnam. Die Identität der Person wurde noch nicht ermittelt. Auch die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden am Gebäude wird auf mindestens 150.000 EUR geschätzt, auch die Gemeinderäume im Erdgeschoss wurden durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeitig nicht mehr nutzbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und wertet Spuren aus. (ots/AZ)