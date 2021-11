Feuerwehreinsatz in Wiblingen: Papier-Container in Brand gesetzt

Die Feuerwehr musste in Ulm-Wiblingen ausrücken. Papier-Container wurden in Brand gesteckt. Nun ermittelt die Polizei.

In Ulm-Wiblingen ist es am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, habe ein Unbekannter Papiercontainer angezündet. Es entstand ein Schaden von 200 Euro.

Gegen 20 Uhr soll der Unbekannte das Papier in zwei Recycling-Tonnen in Brand gesetzt haben, so die Polizei. Die beiden Behälter in der Leutkircher- und St.-Gallener-Straße brannten vollständig. Anwohner und die Feuerwehr löschten die Flammen. Die Gebäude und Hecken blieben unbeschädigt. Der Polizeiposten Wiblingen (Hinweistelefon: 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)