Filmvorführung: "Internationes" im Schwörhaus

Das Haus der Stadtgeschichte - Stadtarchiv Ulm zeigt in der Kulturnacht in Zusammenarbeit mit den Filmspezialisten von „protel“ den Film "Internationes".

Traditionell zeigt das Haus der Stadtgeschichte - Stadtarchiv Ulm in Zusammenarbeit mit den Filmspezialisten von „protel“ in der Kulturnacht nach Möglichkeit historische Filme aus und über Ulm. Die Produktion "Internationes" aus dem Jahr 1969 wurde, laut einer Pressemitteilung des Stadtarchivs, zur weltweiten Vorführung in den Goethe-Instituten gedreht. Die Moderation des Abends übernimmt Günter Merkle.

Beginn der Vorführung in der Kulturnacht im Haus der Stadtgeschichte im EG des Schwörhauses, Weinhof 12, jeweils halbstündlich ab 19 Uhr – letzte Vorstellung um 22.30 Uhr. (AZ)