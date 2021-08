Frau aus Ulm nimmt für Liebhaber Kredit auf und verliert Tausende Euro

Mehrere Tausend Euro hat eine Frau aus Ulm an eine vermeintliche Liebe aus dem Internet überwiesen. Die Polizei ermittelt nun und gibt Tipps, wie man die Masche erkennt.

Eine Frau aus Ulm ist auf Betrüger hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, wurde sie Opfer der Masche "Romance Scamming". Was dahinter steckt und wie man sich davor schützen kann, erklären nun die Ermittler.

Die Täterbanden hätten es dabei altersunabhängig insbesondere auf allein lebende Männer und Frauen abgesehen, die finanziell abgesichert sind. Die Masche ist für die Ermittler keine unbekannte. Immer wieder treten Betrüger damit auf. Ihre Opfer finden sie dabei über das Internet. Über Wochen hinweg werden sie dann von den Tätern umgarnt.

Offizier einer Armee aus dem Ausland sei er, derzeit in einem gefährlichen Einsatz im Kriegsgebiet - und er sehne sich nach einem Kontakt mit einer Frau. Das ist oft der Einstieg in die Geschichten der Betrüger. Eines Tages dann komme immer die Aufforderung, Geld zu überweisen - etwa, weil ein Paket mit Wertsachen versandt wurde, dies jetzt aber irgendwo hängen blieb und auszulösen sei. Oder die Täter berichten von gestohlenen oder konfiszierten Pässen, Überfällen oder einem Krankenhausaufenthalt nach einem Autounfall.

Frau aus Ulm überwies mehrere Tausend Euro an die Betrüger

Wegen solcher angeblichen Notsituationen bitten sie ihre Opfer in Deutschland um Unterstützung. Sie sollen per Bargeldtransfer Geld übersenden, um ihrem "Liebsten" zu helfen. Auch die Frau aus Ulm ließ sich darauf ein und überwies in den vergangenen Wochen mehrere Tausend Euro. Sie nahm dazu sogar einen Kredit auf.

Erst, als sie auf der Bank nach einem weiteren Kredit fragte, wurden die Bankbeschäftigten misstrauisch. Sie klärten sie über die Masche auf und bewahrten die Frau davor, weiter Geld an den Betrüger zu überweisen. Die Ulmer Kriminalpolizei (Telefon 0731/1880) ermittelt jetzt wegen des Betrugs und gibt zudem Tipps.

"Grundsätzlich sollte man Personen, die man nicht auch aus dem realen Leben kennt, kein Geld überweisen oder auf sonstige finanzielle Forderungen eingehen. Wir empfehlen auch, sofort den Kontakt abzubrechen und alle möglichen Beweise für einen Betrug wie E-Mails zu sichern. Wenn der Verdacht auf eine Straftat im Raum steht, ist der Gang zur Polizei unverzichtbar", erklärt die Polizei. "Wir verstehen, dass sich viele Menschen davor scheuen, sich in einer solch sensiblen Angelegenheit der Polizei anzuvertrauen, aber nur so können wir Täter und Täterinnen konsequent verfolgen."

So erkennen Sie die Masche "Romance Scamming"