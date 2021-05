Frau stiehlt in Ulm ein Handy und schlägt mit der Faust zu

Sie stiehlt, schlägt zu und stößt eine Todesdrohung aus: Polizisten nehmen eine stark betrunkene 21-Jährige in der Ulmer Fußgängerzone fest. Wie es weitergeht.

Erst stahl sie das Handy einer 15-Jährigen, dann schlug die Frau der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht: Nach dem Raub und dem Fausthieb musste eine massiv betrunkene 21-Jährige ihren Rausch im Polizeirevier ausschlafen.

Eine handfeste Auseinandersetzung, so berichtet es die Ulmer Polizei, war am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Ulmer Fußgängerzone gemeldet worden. Vor Ort stellte sich demnach heraus, dass es Streit um ein Handy gab. Eine 21-jährige Frau hatte einer 15-Jährigen das Gerät aus der Hosentasche gezogen. Als diese ihr Eigentum zurückforderte, erhielt sie statt des Telefons einen Faustschlag ins Gesicht. Zudem ließ die 21-Jährige die jüngere Besitzerin nicht im Unklaren darüber, was sie mit ihr und ihrem Handy vorhatte.

Polizei Ulm nimmt betrunkene Räuberin fest

Sie wolle die Jugendliche umbringen und das Smartphone verkaufen, soll die Frau gesagt haben. Eine Streife des Polizeireviers Ulm Mitte nahm die Täterin noch vor Ort fest. Die Frau war nach Angaben der Beamten mit fast zwei Promille deutlich alkoholisiert und musste ihren Rausch in einer Zelle im Neuen Bau ausschlafen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ulm soll sie noch im Lauf des Sonntags dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die ebenfalls betrunkene Geschädigte konnte nach der Aufnahme des Sachverhaltes in Begleitung einer Aufsichtsperson ihren Heimweg antreten. (AZ)

