Frauen lenken Verkäuferin ab und stehlen Geld aus Kasse

Zwei Frauen lenken in Ulm die Angestellte eines Geschäfts ab und verschwinden mit mehreren 50-Euro-Scheinen. Wie ihnen das gelang.

Zwei Frauen hatten in Ulm mit einem Trickdiebstahl Erfolg und haben mehrere 50-Euro-Scheine aus der Kasse eines Geschäfts genommen. Die Polizei berichtet, dass das Verbrechen bereits am Dienstag geschah, aber erst jetzt bekannt wurde.

Polizei Ulm sucht zwei Diebinnen

Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, betraten zwei unbekannte Frauen gegen 16 Uhr ein Geschäft in der Westerlinger Straße in der Ulmer Weststadt. Ihre Einkäufe bezahlten sie mit einem 50-Euro-Schein. Im weiteren Gespräch gelang es ihnen, die Angestellte abzulenken und an die Kasse zu gelangen. Sie gaben vor, auf der Suche nach Geldscheinen mit einer speziellen Seriennummer zu sein. Später wurde festgestellt, dass mehrere 50-Euro-Scheine aus der Kasse fehlten. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den beiden Frauen. Diese sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß gewesen sein. Beide hatten schwarzes beziehungsweise dunkles, langes Haar und waren dunkel bekleidet. Eine Frau war korpulent, die andere sehr schlank. (AZ)

Lesen Sie dazu auch