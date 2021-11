Ulm

20.11.2021

Fundstücke der Vergänglichkeit: Neue Ausstellung im Künstlerhaus Ulm

Plus Reinhard Köhler und Renate Vetter stellen Werke im Ulmer Künstlerhaus aus. Was sie verbindet? Ein Gespür für die tickende Zeit - und Liebe zu Fundstücken.

Von Veronika Lintner

Was auf den ersten Blick zart-filigran wirkt - erinnert auf den zweiten an Vergänglichkeit: Eine winzige Superheldenfigur, muskulös, aber kaum einen Finger breit, hat sich Flügel auf die Schultern gespannt. Das Männlein ist aus Plastik, aber seine Flügel gehörten einmal einer echten Libelle. Und so thront der Held am Rand eines Plastikrohrs, das der Ulmer Künstler Reinhard Köhler auch noch mit Vogelfedern befüllt hat - und mit einer einstmals lebendigen Stubenfliege. Höhenflug und Absturz, Leben, Freiheit, Tod - das Gedankenkino beginnt. Nur wenige Meter weiter greifen die Hände eines Skelett-Modells in die Höhe. Am anderen Raumende öffnet sich ein Schatzkästchen, in dem das Modell eines Unterkiefers ruht. Köhler will seine Kunst nicht zerreden, nicht erklären, aber er verrät: "Das Thema Tod und Vergänglichkeit beschäftigt mich in der Kunst." Zu spüren und sehen ist das in seiner gemeinsamen Ausstellung mit Renate Vetter, im Künstlerhaus Ulm.

