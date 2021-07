Fußball-EM 2024: Warum Ulm keine Gastgeberstadt sein will

Plus Ein Nationalteam, das während der Fußball-EM 2024 im Maritim-Hotel wohnt und im Donaustadion trainiert - diese Chance hat Ulm verstreichen lassen. Oder?

Deutschland ist raus bei der Fußball-Europameisterschaft, Ulm auch. Die Stadt hat sich dagegen entschieden, sich als Gastgeberstadt für das kommende Turnier zu bewerben, das 2024 in Deutschland stattfinden wird. Dass diese Möglichkeit im Raum stand, ist erst jetzt bekannt geworden. Aber ist wirklich schon wieder alles vorbei?