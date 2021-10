Geboren als die Titanic sank: Anna Matschewsky ist die älteste Ulmerin aller Zeiten

Plus Sie wurde geboren, als die Titanic unterging, und musste schwere Schicksalsschläge hinnehmen. So geht es ihr heute.

Das Licht der Welt erblickte Anna „Änne“ Matschewsky in jenem Jahr, als die Titanic sank – das war 1912. 109 Jahre und drei Partner später geht es der ältesten Ulmer Bürgerin gesundheitlich noch immer gut. Nun kam Ulms Oberbürgermeister zum Gratulieren.