Mann beleidigt Zugbegleiterin und wirft Gegenstände auf sie

Auf der Zugfahrt von Göppingen in Richtung Ulm kommt es nach einer Fahrscheinkontrolle wohl zu Entgleisungen eines Mannes. Die Polizei ermittelt nun.

Ein 47-Jähriger hat am Montagmittag gegen 12.30 Uhr eine Zugbegleiterin in einem Regionalzug auf der Fahrt von Göppingen nach Geislingen (Steige) beleidigt und Gegenstände nach ihr geworfen.

Der 47-Jährige befand sich bisherigen Informationen zufolge im Regionalexpress Richtung Lindau, als er gegenüber der Zugbegleiterin während der Fahrscheinkontrolle wohl keine entsprechende Berechtigung vorzeigen konnte.

Nachdem er der 34-Jährigen stattdessen seinen Personalausweis gegeben haben soll, beleidigte der deutsche Staatsangehörige die DB-Mitarbeiterin offenbar ohne ersichtlichen Grund und soll zudem eine Metallkugel und einen Schlüsselbund nach ihr geworfen, sie jedoch nicht getroffen haben.

Am Bahnhof Geislingen verließ der im Landkreis Göppingen wohnhafte Mann den Zug, die Geschädigte zeigte den Vorfall wenig später auf dem Bundespolizeirevier in Ulm an.

Gegen den Tatverdächtigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung. (AZ)