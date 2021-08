Ulm

Geschichte aus dem Lautsprecher: Eine Hör-Zeitreise durch die Wilhelmsburg

Daniel Hatvani führt mit seiner Installation im Kehlturm auf eine akustische Zeitreise. Beim Festival "Stürmt er die Burg" wird so Geschichte lebendig für die Ohren.

Plus Daniel Hatvani erzählt die Geschichte der Wilhelmsburg in einer Klanginstallation. Direkt am Schauort vertont er die Epochen der Festung – von Bau bis Bombardierung.

Von Veronika Lintner

Daniel Hatvani schreitet ganz gelassen durch das schummrige Gemäuer: "Für mich ist die Atmosphäre hier gar nicht mehr so gruselig", sagt der junge Mann und geht voran, hinein ins Herz der Ulmer Wilhelmsburg. Im Kehlturm dieser Festung geht es im Kreisel die Rampen hinauf. Stock um Stock. Leere Kämmerchen ziehen vorbei, in die durch Holzfensterläden fahle Sonnenlichtstreifen fallen. Bis zur Schaltzentrale. "Betreten verboten", steht auf der Tür. Dahinter versteckt: ein Rekorder. Genauer gesagt ein "Multitrack-Zuspieler", erklärt der Tontechniker Hatvani und wirft den Motor seiner Installation an.

