Gilt auf Hauptverkehrsstraßen in Ulm bald überall Tempo 30?

Plus Von 50 auf nur noch 30 km/h: Ulm und sechs weitere Großstädte fordern, dass Kommunen die zugelassene Höchstgeschwindigkeit selbst bestimmen dürfen.

Eine Geschwindigkeit von höchstens 30 Kilometern pro Stunde auch auf Hauptverkehrsstraßen soll Städte lebenswerter und klimafreundlicher machen. Sieben deutsche Großstädte, darunter auch Ulm, fordern in einem gemeinsamen Positionspapier, dass Kommunen selbst bestimmen dürfen, wie schnell auf ihren Straßen gefahren werden darf.