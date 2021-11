Glaskunst: Neue Fenster lassen das Ulmer Münster mystisch leuchten

Plus Die neuen Fenster ersetzen eine Notlösung, die seit dem Zweiten Weltkrieg bestand. Bei der Einweihung lösen sich Bedenken des Künstlers auf. Und es geht weiter.

Es leuchtet fast mystisch im nördlichen Seitenschiff des Münsters. Die in den vergangenen Wochen eingebauten beiden neuen Fenster des Glaskünstlers Thomas Kuzio, die jetzt das einzige noch mittelalterliche Fenster des Nordschiffs – das Marnerfenster – umrahmen und dessen Farben aufnehmen, wurden am Wochenende der Öffentlichkeit vorgestellt und sind jetzt komplett zu sehen, auch wenn das Fenster "Weltbetrachtung" wegen Sanierungsarbeiten von außen noch abgedeckt ist. Für die beiden anschließenden Fenster des achtteiligen Kuzio-Zyklus beginnen bereits die Vorarbeiten, das Aufmaß wird genommen.