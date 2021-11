Ulm

vor 34 Min.

Gnadenloser Humor mit tierischen Comics: Ralph Ruthes Show im Roxy

Plus "Shit happens" heißt die neue Show des Cartoonisten Ralph Ruthe. Doch gezeichnete Witze auf der Bühne? Zündet das? In Ulm lieferte Ruthe nun den Beweis.

Von Andreas Brücken

Zeichner vermutet man in der Regel an einem Schreibtisch. Doch was sucht ein Cartoonist auf der Bühne? Die Fans von Ralph Ruthe wissen, was sie von dem Zeichner zu erwarten haben: Rund 300 Fans waren ins Ulmer Kulturhaus Roxy gekommen, um die aktuelle Show zu sehen und um einen Einblick in die Arbeit des Zeichners zu erleben. Der Alltag eines Cartoonisten sei weitaus weniger anstrengend, wie man vermuten möchte, erklärt Ruthe und lüftet das Geheimnis seines Erfolgs, als er den Cartoon eines Crack rauchenden Affen zeigt, der für ihn die Gags schreibe.

