Ulm

vor 17 Min.

Große Pause für die Chöre: Wie geht es den Ulmer Spatzen?

Die Chöre der Ulmer Spatzen und die Junge Bläserphilharmonie Ulm spielten 2019 in der Pauluskirche zwei Konzerte. Wird es in diesem Jahr möglich sein, wieder gemeinsam aufzutreten?

Plus Die Ulmer Spatzen mussten monatelang alle Konzerte absagen. Jetzt hoffen die jungen Sänger und Sängerinnen auf den Neustart - vielleicht im SSV-Stadion.

Von Dagmar Hub

Die Kultur zieht nach der pandemiebedingten Pause wieder an - manche Veranstaltungen sind sehr gut besucht, bei anderen verhält sich das Publikum zögerlich. Noch nichts zu hören ist von den in der Vergangenheit vielfach mit Preisen ausgezeichneten Ulmer Spatzenchören. "Keine Veranstaltungen" ist auf der Homepage der Spatzen zu lesen. Deren Chef Hans de Gilde berichtet von der Situation der 240 Kinder und Jugendlichen, die in den Spatzenchören singen.

