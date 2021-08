Ulm

02.08.2021

Große Tanzkunst und viele verrückte Ideen: 20 Jahre Strada Compagnia Danza

Domenico Strazzeri zeigt in einer Ausstellung Stücke aus dem Kostümfundus seiner Tanz-Compagnie. In 20 Jahren haben sich hier viele Schätze angesammelt.

Plus Seit 20 Jahren wirbelt die Strada Compagnia Danza Ulms Tanzszene auf. Im Stadthaus zeigt die Gruppe Erinnerungen, Fotos, Kostüme - und eine Performance.

Von Dagmar Hub

Nein, alle seine Choreografien möglichst der Reihe nach aufzählen, das schafft er nicht, gibt der Choreograf Domenico Strazzeri lachend zu. Aber an den Anfang seiner Strado Compagnia Danza erinnert er sich sehr genau - und davon erzählt er der NUZ im Stadthaus, jenem Ort, wo vor 20 Jahren alles begann und wo gerade eine Ausstellung von Fotografien und Kostümen diesen 20. Geburtstag seiner Compagnie feiert. Im Stadthaus wird am heutigen Donnerstag auch Strazzeris Tanzperformance "Me, Myself and I" ihre Premiere haben, die zum Jahresende 2020 nur gestreamt erlebbar war. Die Live-Performance fiel den Corona-Inzidenzen zum Opfer.

