Günstige Wohnungen für Ulm: Soziales Wohnprojekt folgt auf die Drachenburg

Plus Bis vor wenigen Monaten stand in der Ulmer Beyerstraße ein Frauenwohnheim, genannt Drachenburg. Nun wird ein neues Haus gebaut. Erinnerungen bleiben.

An die Stelle eines einstigen Vorzeigeprojekts kommt ein neues Vorzeigeprojekt: Wo bis vor wenigen Monaten die Ulmer Drachenburg stand, wird ein neues Haus mit 29 Wohnungen und zwei Clusterwohnungen für gemeinschaftliches Wohnen entstehen. 40 Prozent der Einheiten sind geförderte Wohnungen für Menschen mit niedrigem Haushaltseinkommen. Damit greift der Neubau unweit des Scholl-Gymnasiums die Geschichte des früheren Frauenwohnheims auf.