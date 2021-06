Hat die Uniklinik Ulm in der Corona-Pandemie zu viel Geld vom Staat kassiert?

Plus Die SPD-Abgeordnete Mattheis macht dem Universitätsklinikum Ulm schwere Vorwürfe. Der Leitende Ärztliche Direktor widerspricht. Doch Zahlen nennt er nicht.

Zunächst wurden die deutschen Krankenhäuser hochgelobt für ihren großen Einsatz im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Plötzlich aber stehen sie am Pranger. Laut Bundesrechnungshof habe "eine massive Überkompensation aus Steuermitteln" stattgefunden. Der versteckte Vorwurf: Manche Kliniken hätten sich in der Krise gesund gestoßen. Sie sollen zu viele der vom Bund bereitgestellten Ausgleichszahlungen kassiert haben. Beweise lieferte der Bundesrechnungshof bislang zwar nicht. Doch der Verdacht steht im Raum.