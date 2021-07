Ulm

Haus der Begegnung wird offener, sicherer und übersichtlicher

Plus Zwei Millionen Euro kostet die Sanierung des Ulmer Bildungszentrums. Danach soll auch ein besonderes Kunstwerk für alle zugänglich sein.

Von Dagmar Hub

Man hat das Gefühl, in einem Rohbau zu stehen. Das Ulmer Haus der Begegnung wird 37 Jahre nach seiner Einweihung aufwendig saniert: Die alte Küche und die Sanitäranlagen sind bereits ausgebaut. Staubschutzwände schützen manche Bereiche, und im ältesten gotischen Teil des ehemaligen Kirchengebäudes steht gerade ein Bagger. Hier entsteht aus noch erhaltenen Seitenkapellen der im späten 13. Jahrhundert erbauten und im frühen 14. Jahrhundert geweihten Vorgängerkirche eine Kapelle, die über Treppen verbunden ist. Menschen können so - auch barrierefrei zugänglich - das älteste Fresko der Stadt erleben. Viele Besucherinnen und Besucher werden das 1310 entstandene Marienfresko mit dem leichtfüßigen Christuskind wohl zum ersten Mal überhaupt sehen. Die einstige Dreifaltigkeitskirche war 1944 von Bomben zerstört und in den frühen 80er Jahren als Bildungs- und Begegnungszentrum wiederaufgebaut worden. Eröffnung des sanierten Hauses der Begegnung soll am 13. November 2021 sein.

