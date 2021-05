Briefbomben verschickt: Anklage gegen Mann aus Ulm-Wiblingen

Nach Briefbomben an Firmen wie Lidl und Hipp wurde jetzt Anklage gegen einen 66-Jähriger aus Ulm-Wiblingen erhoben. Was er bei seiner Verhaftung gesagt hat.

Weil er selbstgebaute Sprengsätze an süddeutsche Lebensmittelunternehmen wie Lidl und Wild (Capri Sonne) geschickt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft in Heidelberg einen 66-Jährigen angeklagt. Bei dem Beschuldigten handelt es sich nach Informationen unserer Redaktionen um einen Elektriker in Rente aus dem Ulmer Stadtteil Wiblingen.

Die Ermittlungsbehörde wirft dem Mann vor, auf diese Weise Geld erpresst zu haben. Die Anklage lautet nach Angaben vom Dienstag auf Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gefährliche Körperverletzung und versuchte schwere Körperverletzung. Das Landgericht Heidelberg muss nun entscheiden, ob und wann es einen Prozess ansetzt.

In der Post-Filiale in der Ulmer Rosengasse wurde die explosive Post aufgegeben. Foto: Kroha

Briefbomber soll explosive Post selbst gebaut haben

Wie die Ermittler mitteilten, soll der Mann die Sprengvorrichtungen selbst gebaut haben. Um die Sprengstoffmasse herzustellen, soll er Zündholzköpfe abgeschabt haben. Zu den Mengen machte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Post habe der Angeklagte unter Androhung weiterer Gewalttaten gegen Mitarbeiter und/oder Kunden an die Unternehmen geschickt. So habe er Geld erzwingen wollen. Um wie viel es sich dabei handelt, lassen die Ermittler offen.

Der Beschuldigte habe in Kauf genommen, dass Menschen beim Öffnen der Pakete durch die Explosionen verletzt würden. "Insbesondere soll er damit gerechnet haben, dass durch die Detonation wichtige Organe im Gesichtsbereich dauerhaft beeinträchtigt und Teile der Hände, insbesondere Finger, durch die Explosion so stark verletzt würden, dass sie nicht mehr gebrauchsfähig sind, wie dies typischerweise beim Öffnen von Brief- und Paketbomben passieren kann", hieß es. Der Strafrahmen sieht eine Freiheitsstrafe von einem bis zu 15 Jahren vor.

Briefbomben an Lidl, Capri Sonne und Hipp verschickt: Anklage gegen Mann aus Ulm-Wiblingen

Die Serie der explosiven Postsendungen hatte am 16. Februar in Eppelheim bei Heidelberg begonnen. Dort war in der Warenannahme eines Getränkeherstellers ein Mann durch eine Verpuffung verletzt worden, als er ein Paket annahm. Am Folgetag kam es beim Öffnen eines Briefes in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm - ebenfalls in Baden-Württemberg - zu einer Explosion mit drei Verletzten. Ein drittes Paket, das an den Babynahrungshersteller Hipp im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm adressiert war, wurde in einem Paketverteilzentrum am Flughafen München abgefangen und entschärft.

Nach den Explosionen von Postsendungen bei Firmen in Eppelheim (Wild) und Heilbronn-Neckarsulm (Lidl) sucht die Polizei Baden-Württemberg mit diesem Video nach Zeugen, die den Täter gesehen haben könnten. Video: Polizei Baden-Württemberg

Kurz nach den Anschlägen war der Tatverdächtige aus Ulm-Wiblingen von Kräften des SEK festgenommen worden. Der 66-Jährige, der die explosive Post in der Filiale in der Rosengasse in Ulm aufgegeben haben soll, sitzt seither in Untersuchungshaft. Zwischenzeitlich hatten die Ermittler mit Fotos und einem Video nach Hinweisen gesucht - auch eine Belohnung von 5000 Euro wurde ausgesetzt. Auf der B10 kam es zu einem schleierhaften Polizeieinsatz, der wohl im Zusammenhang mit den Briefbomben stand. Bei seiner Festnahme soll der Mann noch zu Nachbarn gesagt haben: Er wisse gar nicht, was die Polizei von ihm wolle. (dpa/krom)

