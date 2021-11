Paketbomber-Prozess: Im Zweifel für den Ulmer Rentner

Plus Ein Mann aus Ulm saß sieben Monate in Untersuchungshaft. Er sollte mehrere Päckchen mit Sprengstoff versandt haben. Warum er jetzt ein freier Mann ist.

Normalerweise stellen die Reporterinnen und Journalisten die Fragen, doch der Rentner aus Ulm dreht den Spieß um: „Haben Sie den Knall nicht gehört?“, meint er mit einem Lächeln nach dem Prozess in Heidelberg. Und schiebt die Antwort gleich hinterher: „Das war der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist.“