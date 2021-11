Ulm/Heuchlingen

Neue Jobs bei Gardena: Gartengerätehersteller plant 600 zusätzliche Stellen

Plus Gardena mit Sitz in Ulm präzisiert Pläne für Großinvestition in Heuchlingen. Zudem ist die Tochter der Husqvarna-Gruppe am Stammsitz im Donautal nun Herr im eigenen Haus.

Mit einem neu formierten Produktions- und Logistikstandort will sich das Unternehmen für den wachsenden Bedarf der kommenden Jahre aufstellen. Gardena verfolgt seit einigen Jahren eine Wachstumsstrategie, die nun weiter fortgesetzt werden soll. "Die vorhandenen Kapazitäten in Produktion und Logistik werden in der Zukunft an ihre Grenzen stoßen und müssen daher erweitert werden“, erläutert Pär Åström, Chef der Gardena Division im Husqvarna-Konzern, in einer Mitteilung. Das Unternehmen hatte hierfür wie berichtet verschiedene Optionen entwickelt und geprüft.

