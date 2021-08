Ulm

Hoch hinaus: Tanzprojekt "Higher" beim Roxy-"ChoreoLab"

Plus Bald löst die Sagrada Familia das Ulmer Münster als Kirche mit dem höchsten Turm ab. Aber was treibt Menschen zu solchen Rekorden? Tänzer suchen Antworten.

Von Dagmar Hub

Es könnte eine tiefe Verletzung der Ulmer Identität werden, aber noch ist der Tag zeitlich ein Stück weit weg, an dem ein gut 170 Meter hoher Turm der künftigen Kirche Sagrada Familia in Barcelona Ulm den Rang ablaufen wird - der höchste Kirchturm der Welt wird dann in Spanien stehen. Ein Tanzabend der Reihe "ChoreoLab - Made in Ulm" wird sich im Roxy damit beschäftigen, und er soll der Beginn einer tänzerischen Brücke zwischen Ulm und Barcelona werden.

