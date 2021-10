Ulm

26.10.2021

Hörspiel aus der Donaustadt: Der kleine "Ulm-Träumer" wagt neue Abenteuer

Plus Ulm-Träumers zweite Folge: Das Hörspiel um den Jungen Fips und einen Löwen geht weiter - mit einem Ulmer Basketball-Star und einem Ex-Oberbürgermeister.

Von Veronika Lintner

"Ich hab auch schon die Teile drei und vier im Kopf", verrät Gaby Fischer. In ihren Gedanken stehen die nächsten Geschichten offenbar schon Schlange, die vielen Abenteuer, die sie mit ihrem "Ulm-Träumer" noch erleben möchte. Aber langsam, erst einmal folgt jetzt Folge zwei dieser Ulmer Hörspielreihe. Wieder geht es um den Jungen Fips, der sich in der Donaustadt nach mehr Spannung sehnt, und bei seinen Wagnissen auf einen löwenstarken Begleiter vertrauen kann. Diesmal werde es aber auch etwas gruselig, verspricht Fischer. Gerade befindet sich das Hörspiel in der Produktion, im November soll es erscheinen. Der Titel: "Geheimnisse aus dem Niemandsland."

