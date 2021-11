Ulm/Hohenstadt

17:32 Uhr

A8-Ausbau abgeschlossen und eröffnet: So geht es jetzt rund um Ulm weiter

Plus Auf dem Abschnitt zwischen Hohenstadt und Ulm-West ist die A8 jetzt sechsspurig. Doch der Ausbau der Autobahn ist damit noch nicht abgeschlossen.

Von Thomas Heckmann

Nach neun Jahren Bauzeit ist am Dienstag die auf sechs Spuren erweiterte A8 zwischen Hohenstadt und Ulm-West feierlich eröffnet worden. Doch dieses Mal gab es eine Eröffnung ohne ein Band und viele Scheren, denn die Autobahn war sechs Wochen früher fertig als geplant und so konnten die Festgäste nur von einer Brücke herab auf den fließenden Verkehr schauen. Doch fertig ist der Autobahn-Ausbau in der Region noch lange nicht.

Nach neun Jahren Bauzeit ist am Dienstag die auf sechs Spuren erweiterte A8 zwischen Hohenstadt und Ulm-West feierlich eröffnet worden. Doch dieses Mal gab es eine Eröffnung ohne ein Band und viele Scheren, denn die Autobahn war sechs Wochen früher fertig als geplant und so konnten die Festgäste nur von einer Brücke herab auf den fließenden Verkehr schauen. Doch fertig ist der Autobahn-Ausbau in der Region noch lange nicht.

