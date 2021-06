Hundertfacher sexueller Missbrauch: Prozess in Ulm wegen Befangenheit vertagt

Ein 45-jähriger Ulmer soll seine Halbschwester und vier ihrer Freundinnen sexuell missbraucht haben. Bereits zum Prozessauftakt gibt es Probleme.

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 45-jährigen Ulmer sexuellen Missbrauch von Kindern in über 400 Fällen vor - darunter 20 schwere Fälle. Ein 45-Jähriger aus Ulm soll in den Jahren 1996 bis 2005 seine Halbschwester und vier ihrer Freundinnen mehrfach missbraucht haben, als diese in seiner Wohnung übernachteten. Die Geschädigten waren damals zwischen 6 und 13 Jahre alt gewesen. Bei den mutmaßlichen Taten war der Angeklagte zwischen 20 und 25 Jahre alt.

Der erste der vier Prozesstage hätte eigentlich am Mittwoch am Landgericht Ulm stattfinden sollen, wurde aber nach kurzer Zeit abgebrochen, da eine der beiden Schöffen, sowohl mit der Familie einer der Geschädigten befreundet, als auch mit der Mutter des Angeklagten bekannt ist. Die Verteidigung stellte einen Vorantrag auf Befangenheit, dem stattgegeben wurde.

Missbrauchs-Prozess in Ulm: Neuer Termin steht noch nicht fest

Ein neuer Termin für die Verhandlung steht noch nicht fest. Das Gericht ist laut dem Sprecher auf absehbare Zeit vorrangig mit anderen Verfahren beschäftigt. Es finde sich im Sitzungskalender in nächster Zeit schlicht keine Lücke für das ausgesetzte Verfahren, so der Sprecher. Der 45-jährige Angeklagte befindet sich nicht in Untersuchungshaft und bleibt somit auf freiem Fuß. (AZ/dpa)