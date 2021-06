IHK wählt Petra Engstler-Karrasch zur Hauptgeschäftsführerin

Bei der Industrie- und Handelskammer Ulm steht künftig eine Frau an der Spitze. Welche Erfahrungen sie gesammelt hat und was sie plant.

Die Vollversammlung der IHK Ulm hat Petra Engstler-Karrasch zur neuen Hauptgeschäftsführerin bestellt. Die Laupheimerin wurde in geheimer Wahl bei einer Gegenstimme mit großer Mehrheit zur Nachfolgerin von Max-Martin W. Deinhard gewählt, der Hauptgeschäftsführer der IHK für Ostfriesland und Papenburg wird nach Emden wechseln. Engstler-Karrasch tritt die Stelle zum 15. November an.

"Petra Engstler-Karrasch bringt mit einer dualen Ausbildung und einer umfassenden akademischen Bildung die idealen Voraussetzungen für das Amt der Hauptgeschäftsführerin mit", lobt Jan Stefan Roell, der Präsident der Industrie- und Handelskammer. Zudem habe sie das Präsidium und die Vollversammlung mit ihren persönlichen Kompetenzen sowie ihrer Erfahrung in der Kammerorganisation und auch in der Wirtschaft überzeugt.

Die neue Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm war zuvor in Stuttgart tätig

Engstler-Karrasch ist aktuell stellvertretende Hauptgeschäftsführerin bei der Handwerkskammer Region Stuttgart und dort unter anderem für den Geschäftsbereich Unternehmensservice mit Eintragungsservice sowie Informations- und Beratungsangeboten für die Mitgliedsunternehmen verantwortlich. Davor war sie in der strategischen Personal- und Organisationsentwicklung bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern tätig und hat auch unternehmerische Erfahrung in einem Software- und Beratungshaus gesammelt.

"Ich freue mich sehr, nun gemeinsam mit dem tollen Team der IHK Ulm und in gutem Einvernehmen mit dem Ehrenamt für eine erfolgreiche Interessensvertretung und breit angelegte Unternehmensförderung in der Region verantwortlich zu zeichnen, in der ich verwurzelt und zu Hause bin", wird die in Laupheim lebende Petra Engstler-Karrasch zitiert. Der Wahl war ein mehrstufiger Auswahlprozess mit mehr als 50 Bewerberinnen und Bewerbern durch die Frankfurter Personalberatung Deininger Consulting vorausgegangen. (AZ)