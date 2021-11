Illegale Kletteraktionen: Polizei geht gegen Roofer aus dem Raum Ulm vor

Roofer, die auf das Ulmer Münster klettern, sind in der Region nicht gerne gesehen. Nun hat die Ulmer Polizei die Räume eines mutmaßlichen Kletterers durchsucht.

Sie sorgen mit ihren Kletteraktionen immer wieder für Aufsehen. Auch das Ulmer Münster ist ein beliebtes Objekt der sogenannten Roofer. Allerdings stuft die Polizei ihr Tun als illegal ein und geht nun auch gegen sie vor: Weil ein 21-Jähriger aus dem Raum "mehrere gefährliche Straftaten" begangen haben soll, durchsuchten die Ermittler nun seine Räumlichkeiten. Ihm wird vorgeworfen, eben ein solcher Roofer zu sein und mit seinen Aktionen unter anderem Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung begangen zu haben.

Der 21-Jährige soll nach Angaben der Polizei auf einen Turm, ein Windrad, einen Kran und andere, meist sehr hohe Bauwerke, geklettert sein. Davon habe er teilweise Videos im Internet veröffentlicht, so der Verdacht der Ermittler. Der junge Mann habe in den vergangenen Jahren mehrere Gebäude dazu aufgebrochen. Und er habe sich anschließend dort unerlaubt aufgehalten. Wegen dieses Verdachts leitete die Polizei Ermittlungen ein.

Roofer aus dem Raum Ulm soll noch mehr Straftaten begangen haben

Am Donnerstag wurden nun die Räume des Beschuldigten im Raum Ulm durchsucht. Die Ermittler fanden nach eigenen Angaben Hinweise auf weitere Straftaten in Deutschland und im Ausland. So soll der 21-Jährige sich außerdem mehrmals außen an Straßenbahnen angehängt haben, was ihn und andere nach Ansicht der Ulmer Polizei in Gefahr gebracht habe. Deshalb leitete die Polizei auch ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Immer wieder hatten zuletzt in der Ulmer Region Roofer für Aufsehen gesorgt, weil sie auf den Münsterturm stiegen und sich dabei filmten. Mehrere Fälle (wir berichteten) sind bekannt. Im September sind zwei Belgier auf das Ulmer Münster geklettert und sollen dabei laut Polizei "erhebliche Schäden" hinterlassen haben. Sie wurden von der Ulmer Polizei festgenommen. (AZ)





Lesen Sie dazu auch