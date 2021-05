Ulm

vor 2 Min.

Im Roxy in Ulm gibt's bald wieder Livemusik

Plus Zum pandemiebedingt hoffentlich letzten Mal öffnete die Lockdownbar im Ulmer Roxy. Nun wird ein Liveprogramm vorbereitet. Bekannte Namen sind dabei.

Von Andreas Brücken

Als Anfang des Jahres die Macher des Ulmer Roxy die Lockdownbar ins Leben gerufen hatten, dachte keiner daran, dass das Onlineformat insgesamt 18-mal auf Sendung gehen würde. Mit dem virtuellen Programm sollten die Fans des Kulturzentrums an ihren heimischen Bildschirmen auch in Lockdownzeiten ein Stück Roxygefühl behalten dürfen. Angesichts der sinkenden Ansteckungszahlen setzen die Verantwortlichen nun wieder auf ein Liveprogramm, weshalb Gastgeberin Ariane Müller und Barkeeper Michl Brenner am vergangenen Wochenende ein letztes Mal an die Theke baten.

Themen folgen