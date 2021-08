Ulm

10.08.2021

In Ulm finden Opfer häuslicher Gewalt jetzt Hilfe - ohne Polizei

Meist sind Frauen und Kinder Opfer häuslicher Gewalt. Sie können sich in der Ulmer Gewaltopfer-Ambulanz in Ulm beraten und untersuchen lassen.

Plus Angeblich war es ein Sturz, in Wirklichkeit ein Schlag. Wer Gewalt erlitten hat, aber nicht zur Polizei gehen will, findet in Ulm Hilfe. So läuft das Angebot.

Von Sebastian Mayr

Eine Frau kommt in die Notaufnahme, angeblich ist sie die Treppe heruntergefallen. Dann aber stellt sich heraus, dass doch alles ganz anders war: Ihr Mann hat sie geschlagen. Diesen Fall hat es gegeben, die Frau ist an der Gewaltopfer-Ambulanz in Ulm untersucht worden. So erzählen es Professor Sebastian Kunz, der Chef der Ulmer Rechtsmedizin, und Anna Müller, die Leiterin der Gewaltopfer-Ambulanz. Eines Tages kann der Frau diese Untersuchung dabei helfen, sich vor Gericht zu wehren. Eines Tages. Denn den Schritt zur Polizei scheuen viele Opfer. "Mit gutem Grund", sagt Sebastian Kunz.

