In Ulm hat Kurt Wehrberger den Löwenmenschen erfunden

Kurt Wehrberger hat am Ulmer Museum in jahrzehntelanger Arbeit eine berühmte Skulptur aus der Steinzeit ins rechte Licht gerückt: den Löwenmenschen.

Das Büro im Ulmer Museum, zu dem man auf einer schmalen Holztreppe nach oben steigen muss, ist so etwas wie Kurt Wehrbergers zweites Zuhause: 36 Jahre und acht Monate lang arbeitete Wehrberger, Kurator der Archäologie und stellvertretender Direktor, am Ulmer Museum. Er ist der Mann, der sozusagen den Löwenmenschen erfunden hat. Am 31. August wird er in den Ruhestand gehen; seine Nachfolgerin steht bereits fest.

Es ist die 1985 im Saarland geborene Archäologin Viviane Bolin, die gerade ihren Umzug nach Ulm vorbereitet. Genau in jenem Jahr, in dem sie geboren wurde, trat Kurt Wehrberger seine Stelle als Kurator der prähistorischen Sammlungen am Ulmer Museum an, im Januar 1985. Wobei die Archäologie damals gar nicht am Museum angesiedelt war, sondern in einem städtischen Gebäude in der Frauenstraße. Christa Seewald, deren Ende 1984 in den Ruhestand gegangene Leiterin, hatte die Idee eines eigenständigen, prähistorischen Instituts in Ulm mit eigenem Museum verfolgt. "Meine erste Hausaufgabe war es, die Dependance aufzulösen und die Archäologie unters Museumsdach zu bringen", erzählt der gebürtige Stuttgarter, der damals 27 war.

Ulm: Das Wichtigste war für ihn der Löwenmensch

Der Neustart einer Dauerausstellung fand dann 1988 statt – dort, wo heute das Museumscafé ist. Wesentlich mehr Raum bekam die Archäologie mit der 2002 neu eingerichteten Dauerausstellung, die möglich wurde, als 1999 der Beschluss zum Einbau eines Museumscafés in das Gewölbe im Erdgeschoss fiel. Parallel zur Dauerausstellung richtete Wehrberger ständige Sonderausstellungen ein, unter denen er sich besonders gern an die satirische Ausstellung zur Märchenarchäologie Hans Traxlers im Jahr 2010 erinnert.

Kurt Wehrberger, stellvertretender Leiter des Museums Ulm geht im Sommer in den Ruhestand. Foto: Dagmar Hub

Über 36 Jahre am Museum: Was war das Wichtigste, das Schönste in dieser langen Zeit? "Der Löwenmensch", sagt Kurt Wehrberger und setzt zu einer Erklärung an. Die größte je gefundene eiszeitliche Figur begleitete ihn ein Arbeitsleben lang. Und dass über das 1939 im Hohlenstein-Stadel bei Asselfingen entdeckte geheimnisvolle Mensch-Tier-Mischwesen aus Mammutelfenbein so viel geforscht wurde und wird, geht entscheidend auf sein Engagement zurück. 1985 lag der Löwenmensch nämlich noch in einem Tresor in der Frauenstraße, Ende der 80er-Jahre wurde die Figur in Stuttgart erstmals professionell restauriert und erst 1994 gab es die erste Sonderausstellung zu der Eiszeitfigur. Damals habe darunter noch "Statuette mit tierischen und menschlichen Merkmalen" gestanden, erzählt Wehrberger. "Das ist wissenschaftlich einwandfrei, aber für die Öffentlichkeit nicht griffig. Den Begriff 'Löwenmensch' gab es damals noch nicht, den hab ich dann eingeführt."

Henning Mankell war fasziniert vom Löwenmenschen

Heute spielt der Löwenmensch eine wichtige Rolle unter anderem in der Evolutionsforschung und in der Forschung der Neurologie und der Religionswissenschaften. Sogar in der Belletristik ist er angekommen – zum Beispiel bei Henning Mankell. "Als er vor der Figur stand, war er völlig weg", erzählt Wehrberger über den 2015 verstorbenen schwedischen Literaten. Was ihn selbst am Löwenmenschen fasziniert? "Dass er erfunden werden musste!" Der Umstand also, dass die Figur vor etwa 40.000 Jahren menschlicher Fantasie entsprang und nicht wie andere Eiszeitfiguren Realität abbildet.

Auch im Ruhestand wird der Löwenmensch ihn nicht loslassen, erzählt Wehrberger. Gespannt wird er in den nächsten Monaten die Ergebnisse einer Untersuchung der Statuette mit einem Teilchenbeschleuniger abwarten. Die soll ein großes Rätsel lösen helfen: Im Maulbereich der Figur wurden erhebliche Reibe- und Infiltrationsspuren entdeckt. Wurde die Figur rituell gefüttert, und wenn ja – mit Pflanzensäften, mit Blut oder womit? Er birgt noch so viele Geheimnisse, der Löwenmensch. "Wussten Sie, dass in seine Öhrchen feine Gehörgänge gebohrt sind?", fragt Wehrberger.

Das nächste Projekt: die Dauerausstellung zum Unesco-Welterbe

Der Löwenmensch einerseits und die umfangreiche Ulmer Stadtarchäologie werden die Arbeitsbereiche seiner Nachfolgerin Viviane Bolin sein, die am 1. Juli ihre Stelle antreten und zwei Monate lang überschneidend mit Kurt Wehrberger arbeiten wird. Den Forschungsschwerpunkt der Wissenschaftlerin macht die thematische Verbindung von Archäologie und Kunst aus – ideale Voraussetzungen also für die Arbeit in Ulm. Ihre größte Aufgabe zu Beginn ihrer Arbeit wird wie damals bei Kurt Wehrberger ein Neustart sein: Bis zum Jahr 2023 muss die neue Dauerausstellung zum Unesco-Welterbe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb" mit dem Hauptexponat des Löwenmenschen eingerichtet sein. Zwei Millionen Euro aus einem Bundesförderprogramm und von der Stadt Ulm stehen dafür zur Verfügung. Viviane Bolin spricht neben Deutsch fließend Französisch, Englisch und Koreanisch und beherrscht Grundlagen der spanischen und der norwegischen Sprache. Als Hobbys gibt sie Lesen und Reisen, Fotografieren, Museumsbesuche und das Singen im Chor an.

