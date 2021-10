In den Sedelhöfen in Ulm steigt das erste Quartierfest

Alles begann mit einer Skizze auf einer Serviette, nun feierte der Hamburger Projektentwickler DC Developments Quartiersfest in den Ulmer Sedelhöfen. Hier gibt's Bilder.

Mit Kunst und einem Dinner auf dem Albert-Einstein-Platz sowie Konzerten auf dem Münsterplatz brachte das Fest Quartier und Innenstadt zusammen. Zudem wurden alle weiteren neuen Mieter willkommen geheißen. 75 Prozent der Wohnungen sind bezogen und auch die Handels- und Büroflächen sind zu 95 Prozent und 75 Prozent vermietet. In den kommenden Monaten ziehen die letzten Einzelhändler wie Go Asia und Mister Spex, H&M und Intimissimi ins Quartier ein.

31 Bilder Ulmer Sedelhöfe feiern ihr erstes Quartiersfest Foto: Alexander Kaya

"Es war immer unsere Vision, dass die Sedelhöfe das Eingangstor zur Stadt werden, sich mit der Fußgängerzone verbinden und zu einem Ort werden, an dem sich alle begegnen können: Sei es beim Einkaufen, Arbeiten oder auf der Dachterrasse am Wochenende beim Grillen. Die Sedelhöfe sind für uns zu einem Ort geworden, der moderne Urbanität lebt. Das Quartiersfest soll dieses Miteinander von Bewohner:innen, Besucher:innen und Händler:innen nun jährlich feiern", sagt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments.

H&M ist der letzte große Baustein der Sedelhöfe in Ulm

Seit dem Soft-Opening im vergangenen Sommer zogen weitere Einzelhändler wie TK Maxx, Snipes und JD Sports in die Sedelhöfe. Retailer wie H&M und Intimissimi folgen noch, ebenso ziehen neben MC Donalds das Sushi Restaurant KoKoNo ein. Der Online-Optiker Mr. Spex wird bald neben Snipes Brillen verkaufen und im Untergeschoss ist im nächsten Jahr Go Aisa, ein asiatischer Lebensmittelhändler, zu finden. "Gestern mit über 120 Ulmerinnen und Ulmern auf dem Albert-Einstein-Platz zu essen, trinken und reden, war wirklich ein wahres Fest. Ein rundum schöner Tag mit tollen Begegnungen. Genau das wollten wir mit den Sedelhöfen und dem Quartiersfest erreichen: Ein Ort für den Austausch, für Begegnungen", so Christoph Röthemeyer, Projektgeschäftsführer von DC Developments.

Mit Konzerten, Kunst und Köstlichkeiten in den Sedelhöfen Ulm

Beim Quartiersfest reichte das Programm von Sportkursen und Kunst zum Mitmachen auf dem Albert-Einstein-Platz bis hin zu Konzerten vor dem Ulmer Münster. Der Tag ging mit den Gästen sowie Oberbürgermeister Gunter Czisch und Baubürgermeister Tim von Winning bei einem gemeinsamen Dinner mit 120 Personen auf dem Albert-Einstein-Platz zu Ende. (AZ)

