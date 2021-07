Inzidenz unter 10: Diese neuen Corona-Regeln könnten in Ulm bald gelten

In Ulm lag die Corona-Inzidenz schon den vierten Tag unter dem Wert von 10. Bald könnte es weitere Lockerungen geben. Welche Regeln dann gelten? Ein Überblick.

In Ulm könnten schon bald weitere Lockerungen in Kraft treten. Die Corona-Inzidenz lag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) am Mittwoch, 30. Juni, bei 7,9 und damit den vierten aufeinanderfolgenden Tag unter dem Schwellenwert von 10. Bald könnten also neue Regeln gelten.

Nach der aktuellen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg müsste dafür aber noch am Donnerstag, 1. Juli, die Inzidenz erneut unter dem Wert von 10 liegen. Maßgebend dafür sind inzwischen wieder die Zahlen des LGA und nicht mehr die Werte des Robert-Koch-Instituts ( RKI), die nur für die Bundesnotbremse aussagekräftig waren. Demnach könnten aber bereits ab Freitag, 2. Juli, neue Vorgaben gelten. Gegen den frühen Abend werden die neuen Zahlen erwartet.

Diese Corona-Regeln könnten in Ulm ab Freitag gelten

Private Treffen wären dann mit maximal 25 Personen möglich. Bislang war es auf 15 Personen aus maximal vier Haushalten beschränkt.

Private Veranstaltungen wie Geburtstage, Hochzeiten etc. ohne Abstandsgebot und Maskenpflicht wären innen und außen mit maximal 300 Personen erlaubt. In geschlossenen Räumen wäre ein Nachweis der "3G" erforderlich: geimpft, genesen oder getestet.

Bei öffentlichen Veranstaltungen (Theater, Oper, Konzert, Stadtfest) wären im Freien maximal 1500 Personen erlaubt. Ab 300 Personen gilt hier eine zusätzliche Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen würde die Grenze bei 500 Personen liegen.

In Gastronomie und bei Vergnügungsstätten (Restaurants, Kneipen, Spielhallen etc.) würde das Rauchverbot in geschlossenen Räumen wegfallen. Eine Beschränkung der Personenzahl würde es weiterhin nicht geben.

Diskotheken dürften wieder öffnen. Zugelassen wären allerdings nur eine Person je angefangene zehn Quadratmeter mit einem Nachweis der "3G": geimpft, genesen oder getestet. Zudem müssten die Kontaktdaten erhoben werden und ein Hygienekonzept wäre erforderlich.

Prostitutionsstätten wären zugänglich mit einem Nachweis der "3G": geimpft, genesen oder getestet.

Sport wäre weiter im Freien und in geschlossenen Räumen ohne besondere Regelungen erlaubt.

Bei Wettkampfveranstaltungen wären im Freien maximal 1500 Personen zugelassen, ab 300 Personen würde eine Maskenpflicht gelten. In geschlossenen Räumen wären es maximal 500 Personen beziehungsweise 30 Prozent der Kapazität ohne Vorgaben oder 60 Prozent mit einem Nachweis der "3G".

Bei Messen wären im Freien und in geschlossenen Räumen eine Person pro angefangene drei Quadratmeter zugelassen. Wird ein Nachweis der "3G" erbracht - geimpft, genesen oder getestet -, würde diese Beschränkung wegfallen.

Bei Freizeiteinrichtungen (Freizeitpark, Hochseilgärten, Schwimmbäder etc.) würde sich im Vergleich zum Schritt unter 35 nichts ändern. Ebenso in Bereichen außerschulischer und beruflicher Bildung (Volkshochschulen etc.) sowie Kultureinrichtungen (Galerien, Museen, Bibliotheken etc.). Auch bei körpernahen Dienstleistungen, dem Einzelhandel, der Beherbergung (Hotels etc.) sowie dem touristischen Verkehr würde die Regelung der Stufe unter 35 entsprechen.

Wie ist die Corona-Lage rund um Ulm und Neu-Ulm?

Im Landkreis Neu-Ulm lag die Corona-Inzidenz nach Angaben des RKI am Donnerstag, 1. Juli, zwar auch erstmals nach mehreren Wochen wieder unter dem Wert von 10, nämlich bei 9,1. Weitere Lockerungen sind hier jedoch nicht zu erwarten. Die Verordnung im Freistaat Bayern sieht derzeit keine weiteren Öffnungsschritte vor. Jedoch läuft die derzeit gültige Verordnung - wie berichtet - die derzeit gültige Verordnung - wie berichtet - am 4. Juli aus. Diese Inzidenzen gab das RKI am Donnerstag, 1. Juli, für angrenzende Gebiete an: