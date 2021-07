Ulm

06:00 Uhr

Jede Menge Programm für die ganze Familie - digital und an der frischen Luft

Plus Die Ulmer Familienbildungsstätte präsentiert sich mit neuem Konzept: Rund 300 Dozenten bieten sattes Programm, eine neue Webseite bietet Orientierung.

Von Veronika Lintner

Da rührt sich etwas, in der Sattlergasse 6. "Wir haben viel entrümpelt, erneuert und modernisiert", erzählt Claudia Clages. Die Geschäftsleiterin der Ulmer Familienbildungsstätte zeigt Bilder von frisch gestalteten Räumen. Aus der Lehrküche im Haus ist ein Studio mit Kochinseln geworden, mit Rotweinglas-Motiv an der Wand. Im Atelier stehen Staffeleien bereit, draußen gibt es einen Wassergarten und eine Eltern-Kind-Musikgruppe trifft sich im Innenhof auf der Wiese. Clages Team ist in Klausur gegangen und hat sich gefragt: Was muss so eine Familienbildungsstätte bieten? Das Ergebnis: Neue Räume, eine neue Webseite - und ein breites Angebot für Familien, vom Kind bis zum Senior.

