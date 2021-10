Ulm-Jungingen

Brand in Jungingen: Feuerwehrleute müssen an ihre Grenzen gehen

Plus Nach dem verheerenden Brand in Ulm-Jungingen ist die Brandursache weiter unklar. Was Feuerwehrleute beim Einsatz erleben mussten und was nun die Aufgabe der Brandermittler ist.

Von Oliver Helmstädter

Als Einsatzleiter bei der Feuerwehr Ulm erlebt man von Berufswegen viel. Doch der Einsatz von Sonntag im evangelischen Gemeindehaus in Ulm-Jungingen geht auch Einsatzleiter Reiner Buschow und seinem Team an die Substanz. Sowohl Brand- als auch Todesursache ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ulm noch weiter Gegenstand von Ermittlungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

