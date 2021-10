Ulm/Jungingen

Brand in Junginger Gemeindehaus: Wer ist der Tote in dem Gebäude?

Plus Im evangelischen Gemeindehaus Jungingen ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist wohl ein Mensch ums Leben gekommen. Noch sind viele Fragen offen.

Von Veronika Lintner und Thomas Heckmann

Als Eva Knoblauch den Brand bemerkt, ist es stockdunkle Nacht. Um 1.40 Uhr setzt die Pfarrerin einen Notruf an die Ulmer Feuerwehr ab: Im evangelischen Gemeindehaus, dem Heim ihrer eigenen Gemeinde in Jungingen, da brennt es unter dem Dachstuhl. 50 Feuerwehrkräfte in neun Einsatzfahrzeugen eilen herbei. Als sie ankommen, schlagen aus dem Fenster der Dachgeschosswohnung im Gemeindehaus schon Flammen. Von innen wie von außen gehen die Einsatzkräfte den Brand an, Feuerwehren aus Jungingen, aus Lehr und von der Hauptwache in Ulm löschen. Wenig später entdecken sie in den abgebrannten Resten der Wohnung einen Toten. Wer ist das? Auch Stunden später bleiben viele Fragen ungeklärt.

