Ulm/Kabul

Schüsse und Massenpanik: Ulmer Ärzte helfen im Chaos am Flughafen von Kabul

Der Ulmer Notarzt Evgeni Sotnikov bringt auf dem Kabuler Flughafen einen verletzten Kameraden in die Flughafenklinik.

Plus Bei der militärischen Evakuierungsaktion in Kabul waren auch zwei Ärzte des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses (BwK) dabei. Sie schildern ihre Erlebnisse.

Von Thomas Heckmann

Der Weg eines Ulmer Arztes aus dem Urlaub in das von den Taliban eroberte Kabul erfolgte nach genauen Regeln: Ulmer Ärzte sind über einen Bereitschaftsplan in die spontanen medizinischen Hilfseinsätze der Bundeswehr eingebunden. Am Freitag, 13. August, war Sotnikov mit seiner Familie im Urlaub, als er telefonisch eine Vorwarnung für einen Evakuierungseinsatz bekam.

