Ulm

vor 2 Min.

Kammermusik zwischen Halfpipes: So will das Ulmer Ponte-Festival begeistern

Plus Das Ulmer Ponte-Festival will vom 23. bis 25. September klassische Musik für alle Generationen bieten – auch in Schulen und an außergewöhnlichen Orten.

Von Veronika Lintner

Das Ulmer Ponte-Festival steht für Konzerte der anderen Sorte. Für Klassik Seite an Seite mit moderner Musik, auch an schrägen Spielorten, wo man so ein Erlebnis gar nicht erwarten würde. Das gilt auch für die Herbstausgabe 2021 der Konzertreihe: Hier werden junge Streichensembles zwischen Halfpipes spielen, im Klub, im Kunstverein. Der Plan: Vierzehn junge Talente aus ganz Deutschland erarbeiten in einer Woche in Ulm große Werke der Kammermusik – und präsentieren sie vom 23. bis 25. September in Konzerten. Dabei blickt Ponte vor allem auch auf das jüngste Publikum: In der Festivalwoche besuchen die Künstler Schulen und sie geben ein kostenloses Familienkonzert.

