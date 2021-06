Ulm

12:06 Uhr

Keine Regenbogenfarben an der Allianz-Arena: Dafür auf einer Brücke in Ulm

Von unbekannten Urhebern: die Kienlesbergbrücke in Ulm wird in Regenbogenfarben beleuchtet.

Plus Die Uefa verbietet München mit Beleuchtung der Allianz Arena ein Zeichen für Vielfalt zu setzen. In Ulm hingegen leuchtet die Trambrücke kunterbunt.

Von Oliver Helmstädter

Es ist ein Hingucker: Die 270 Meter lange Kienlesbergbrücke in Ulm leuchtet in ihrer Mitte in allen Farben des Regenbogens. Die Urheber sind allerdings nicht die Stadtwerke. Die zeigen sich dennoch angetan von der unangemeldeten Aktion.

